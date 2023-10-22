Алаев заявил, что в РПЛ готовы рассмотреть вхождение белорусских клубов в лигу

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) готово рассмотреть включение белорусских клубов в состав лиги в случае наличия подобной инициативы. Об этом ТАСС заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта. В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов.

"Мы с уважением относимся к каждой инициативе регулятора, министра спорта. Но я представляю РПЛ, в которой 16 клубов. Могу сказать, что если будет инициатива, то мы готовы ее рассмотреть, вынести на общее собрание, оценить, потому что мы понимаем, что это очень сложный процесс - юридический, финансовый. Мы же не будем забывать, что белорусы играют в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Объединение разных лиг в футболе более сложный процесс, чем в других видах спорта, практика показывает", - сказал Алаев.

"Будет исполком Российского футбольного союза, возможно, там будет обсуждаться. Но нам пока преждевременно говорить, нам права делегируют, мы проводим соревнование - чемпионат России с участием российских клубов. Будет инициатива - обсудим", - добавил он.

В Континентальной хоккейной лиге выступает минское "Динамо", в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб "Минск". 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.