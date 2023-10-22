Главный тренер "Спартака" Абаскаль рассказал о травме футболиста Промеса

Футболиста "Спартака" Квинси Промеса заменили в перерыве матча против "Пари НН"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес был заменен в матче против "Пари Нижний Новгород", потому что почувствовал дискомфорт. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

В воскресенье "Спартак" дома со счетом 2:0 обыграл "Пари НН" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Промес был заменен в перерыве встречи.

"Квинси почувствовал что-то во время матча и попросил замену. Это ограничивало его действия, он не мог делать спринты, ускоряться. Что именно случилось - мы посмотрим завтра", - сказал Абаскаль.

В текущем сезоне Промес провел за "Спартак" 16 игр во всех турнирах, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач.