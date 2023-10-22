Фигуристка Мишина рассказала, что не страдает из-за отстранения от международных турниров

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями второго этапа Гран-при России в парном катании

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Анастасия Мишина не страдает от того, что на данный момент нет возможности выступать на международных соревнованиях. Об этом она рассказала журналистам.

Ранее в воскресенье Мишина и Александр Галлямов стали победителями второго этапа Гран-при России в парном катании в Омске.

"У нас второй сезон только в России, не страдаем от того, что мало катаемся, потому что у нас очень много новых и интересных соревнований. Мотивация тоже присутствует", - сказала Мишина.

Мишина и Галлямов в Пекине стали чемпионами Игр в командных соревнованиях и завоевали бронзу в парном катании. Они также являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021). В прошедшем сезоне Мишина и Галлямов стали серебряными призерами чемпионата России, выиграли два этапа Гран-при России и стали вторыми в финале Гран-при России.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.