Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр БРИКС

Российские спортсмены завоевали 59 медалей

ТАСС, 22 октября. Сборная России выиграла общекомандный зачет Игр стран БРИКС. Соревнования прошли в Дурбане.

Сборная России завоевала 59 медалей, из которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. Второй в общекомандном зачете стала сборная Китая, завоевавшая 55 медалей. Третьей стала команда ЮАР (51 медаль).

Соревнования Игр стран БРИКС прошли с 18 по 21 октября. В них приняли участие около 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию на Играх представили 34 спортсмена во всех шести видах спорта, заявленных в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина - пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины - настольный теннис и теннис на колясках).

Первые Игры стран БРИКС прошли в 2016 году в Индии. В 2024 году соревнования впервые примет Россия, турнир пройдет с 12 по 23 июня в Казани. 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС - 2024. Сопредседателями комитета назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.