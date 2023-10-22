У футболиста ЦСКА Мухина выявили разрыв передней крестообразной связки

В ближайшее время полузащитник перенесет операцию

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Максиму Мухину диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мухин получил повреждение в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0). Как сообщила пресс-служба армейцев, в ближайшее время Мухин отправится в Германию, где перенесет операцию.

Мухину 21 год, в текущем сезоне игрок провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также Мухин принял участие в трех последних товарищеских матчах сборной России против команд Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2), в матче с кенийцами Мухин отметился голевым пасом.