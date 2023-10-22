22 октября, 15:54
Футбол в России

У футболиста ЦСКА Мухина выявили разрыв передней крестообразной связки

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин. Эрик Романенко/ ТАСС
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин
© Эрик Романенко/ ТАСС

В ближайшее время полузащитник перенесет операцию

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Максиму Мухину диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мухин получил повреждение в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0). Как сообщила пресс-служба армейцев, в ближайшее время Мухин отправится в Германию, где перенесет операцию.

Мухину 21 год, в текущем сезоне игрок провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также Мухин принял участие в трех последних товарищеских матчах сборной России против команд Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2), в матче с кенийцами Мухин отметился голевым пасом. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация