Тарасова считает, что Петросян не оставила соперницам шансов на этапе Гран-при России

Аделия Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России по фигурному катанию

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян не оставила шансов своим соперницам, более высокий класс спортсменки сказался на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России, набрав по итогам двух программ 236,31 балла (71,48 за короткую программу + 164,83 за произвольную). Второе место заняла Алина Горбачева (205,71; 75,89 + 129,82), третье - Мария Агаева (202,29; 67,22 + 135,07).

"Аделия откатала очень хорошо. У соперниц не было никаких шансов ее опередить. Да, она уступала после короткой программы, но произвольная все расставила по местам", - сказала Тарасова.

"Не знаю, с чем связаны ошибки Горбачевой, это надо у нее спросить. Я считаю, что она бы все равно не опередила Петросян, даже если бы откатала чисто. У Аделии просто более высокий класс", - добавила собеседница агентства.

Петросян 16 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка выиграла финал Гран-при России в марте 2023 года. Также Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при.