"Ак Барс" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 22 октября. Казанский "Ак Барс" дома со счетом 4:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 8267 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (4-я минута), Александр Радулов (33), Кирилл Семенов (46) и Артем Галимов (60). У проигравших отличился Михаил Григоренко (20).

Защитник "Ак Барса" Вячеслав Войнов отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 200 набранных очков в КХЛ (201). Команды встречались второй раз в текущем сезоне, в матче за Кубок открытия КХЛ "Ак Барс" одержал гостевую победу со счетом 5:2.

"Ак Барс" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 30 очков в 20 матчах. ЦСКА идет пятым на Западе, в 21 игре армейцы набрали 23 очка. В следующем матче "Ак Барс" примет омский "Авангард" 24 октября, ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с владивостокским "Адмиралом".