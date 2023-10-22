Россиянин Оздоев забил первые голы в составе греческого футбольного клуба ПАОК

ПАОК выиграл со счетом 2:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Греции по футболу

ТАСС, 22 октября. Футбольный клуб ПАОК со счетом 2:0 победил "Атромитос" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Греции. Встреча прошла в Салониках.

Забитыми мячами отметился российский полузащитник Магомед Оздоев (43-я и 51-я минуты), россиянин впервые отличился в составе греческого клуба. 7 августа Оздоев подписал с ПАОКом контракт на два года. В нынешнем сезоне Оздоев провел за команду 13 матчей, это его первые результативные действия в греческом коллективе.

Оздоеву 30 лет, в сезоне-2022/23 он провел за турецкий "Фатих Карагюмрюк" 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. В "Фатих Карагюмрюк" Оздоев перешел из петербургского "Зенита", с которым четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился победителем Суперкубка России и один раз - кубка страны. Также игрок выступал за казанский "Рубин", грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), московский "Локомотив". За сборную России Оздоев провел 35 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

ПАОК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 17 очков. "Атромитос" располагается на предпоследней, 13-й строчке с 3 очками на счету. В следующем туре ПАОК встретится на выезде с АЕКом 30 октября. "Атромитос" 28 октября примет "Панетоликос".