Футболист "Монако" Головин рассказал об эмоциях после дубля в матче с "Мецем"

"Монако" одержал победу со счетом 2:1

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российскому полузащитнику Александру Головину было приятно забить два мяча за "Монако" в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу с "Мецем". Об этом Головин рассказал ТАСС.

В воскресенье "Монако" на своем поле победил "Мец" со счетом 2:1. Головин отличился на 42-й и 55-й минутах.

"Конечно, приятно и победить, и забить два гола, - сказал Головин. - После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути. Пропустили довольно курьезный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка".

"Есть ли закономерность в том, что оба своих гола забил дальними ударами? Сложно сказать. Все-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый угол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол - это стандарт. Закономерность в том, что мы работаем на тренировках, это дает свои плоды. Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли", - добавил полузащитник сборной России.

Головин провел восьмой матч в текущем сезоне за "Монако". Полузащитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.