Фигуристка Косторная назвала прекрасным опытом выступление на этапе Гран-при в Омске

Спортсменка вместе с Георгием Куницей заняла четвертое место в соревнованиях спортивных пар

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Выступление Алены Косторной и Георгия Куницы на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске стало прекрасным опытом для пары и поможет понять, над чем нужно работать в будущем. Такое мнение Косторная высказала в разговоре с ТАСС.

Косторная и Куница на этапе в Омске в соревнованиях спортивных пар заняли четвертое место.

"Первый старт считаем прекрасным опытом. И не можем сказать, что первый блин комом, теперь мы знаем, чего ждать, к чему готовиться, от чего отталкиваться, над чем еще больше работать. Все-таки официальный старт и контрольные прокаты - совершенно разные вещи", - сказала Косторная.

Также фигуристка прокомментировала свою критику в адрес судейства на этапе Гран-при. "Да, у нас были определенные недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки - наша вина. В целом судейство было совершенно объективным. Что накатали, то и получили", - добавила Косторная.

Косторной 20 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. Спортсменка перешла в парное катание в 2023 году.