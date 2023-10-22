"Зенит" стал вторым, "Спартак" приблизился к тройке. Итоги 12-го тура РПЛ

Петербургская команда на пять очков отстает от лидирующего "Краснодара"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Программа 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье четырьмя матчами. Самыми интересными событиями игрового дня стали победы московского "Спартака" и петербургского "Зенита".

В Москве "Спартак" на "Открытие банк - Арене" победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0. В первом тайме красно-белые были заметно активнее соперников, больше владея мячом и совершая удары по воротам. Счет в игре на 41-й минуте открыл полузащитник Данил Пруцев, который отличился после передачи Даниила Денисова. Для Пруцева этот гол стал первым в текущем сезоне РПЛ.

Во втором тайме нижегородцы остались в меньшинстве. Капитан "Пари НН" Кирилл Гоцук получил две желтые карточки менее чем за 10 минут: на 82-й минуте он был предупрежден за разговоры с арбитром, а в добавленное ко второму тайму время - за фол на Викторе Мозесе. Этому эпизоду предшествовал момент, когда Мозес попал локтем в голову защитника нижегородцев Виктора Александрова. На седьмой добавленной к основному времени матча минуте окончательный счет установил полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс.

Перед матчем "Спартак" организовал акцию в поддержку людей с диагнозом ДЦП, использовав при написании фамилий на футболках и слов на баннерах на стадионе специальный шрифт, созданный на основе букв, которые написали дети с этим заболеванием.

Началу встречи предшествовала минута молчания в память о трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между "Спартаком" и нидерландским "Харлемом" (2:0). На стадионе имени В. И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, в которой погибли 66 и пострадали более 60 человек. 20 октября футболисты и тренерский штаб "Спартака" почтили память погибших, возложив цветы к мемориалу на территории "Лужников".

Очередное недовольство судейством

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после игры заявил, что его подопечные могли раньше обеспечить себе победу. "Хорошая игра, на мой взгляд, ребята молодцы, хорошо поработали как команда, показали хороший футбол и контролировали матч от самого начала до самого конца, - сказал испанец на пресс-конференции. - На мой взгляд, мы могли раньше "закрывать" игру, забивать второй мяч, у соперника было мало моментов, один удар, возможно, был. Мы, что называется, возродились и получили эту уверенность, которая была необходима, сегодня мы получили результат последних двух недель хорошей работы. Мы не поменяли наше лицо, мы продолжаем идти с тем же, но определенные корректировки мы внесли, сегодня ребята показали футбольную зрелость, и благодаря многим факторам - расположению на поле, вовлеченности, отношению - сегодня это сработало в итоге".

Также Абаскаль рассказал, что нидерландский нападающий Квинси Промес, вышедший на поле с капитанской повязкой, был заменен из-за повреждения. 23 октября станет известен характер повреждения и сроки восстановления футболиста.

Наставник "Пари НН" Сергей Юран после матча был недоволен работой судейской бригады. "Не могу понять эти двойные стандарты: у Мозеса локоть акцентировано идет в лицо Александрову, и резервный судья, и боковой судья рядом, VAR (видеоассистент рефери - прим. ТАСС) есть, - сказал он на пресс-конференции. - В результате они не реагируют, получается, Гоцук еще вторую желтую получает. Уже немножко подташнивает: здесь можно, там нельзя. Если бы это сделали, там 100% посмотрели бы - и красная карточка". Юран также отметил, что "Пари НН" пока не справляется при игре с большими командами из-за давления, которое особенно выражается в выездных матчах.

Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич отметил, что у его команды было большое преимущество в первом тайме. "В первом тайме футболисты "Пари НН" 100% играли от обороны, - сказал он ТАСС. - Мы все время находились на чужой половине поля, тяжело вскрывать оборону, когда один человек за линией мяча. Но у нас получилось забить этот гол, это очень хорошо".

Полузащитник "Пари НН" Илья Кухарчук рассказал, что у команды получился очень тяжелый первый тайм. "Но потом игру удалось выровнять, во втором тайме получались многие вещи в атаке, но не хватило довести удары до голов, - сказал Кухарчук ТАСС. - Я не знаю, с чем связаны такие разные игры в нашем исполнении - с "Крыльями Советов" и "Спартаком". Так получается, что дома мы играем с позиции силы, а на выезде мы не одержали ни одной победы, нужно исправлять эту ситуацию".

"Спартак" поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. "Пари НН" располагается на восьмой позиции с 17 очками. В следующем туре красно-белые 28 октября на выезде сыграют с воронежским "Факелом", нижегородская команда на следующий день на своем поле встретится с "Сочи".

"Зенит" набирает ход

После игры "Спартака" и "Пари НН" в Санкт-Петербурге прошел матч с участием команд из верхней части турнирной таблицы - "Зенит" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1. Главным героем встречи стал бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел, оформивший дубль. В добавленное ко второму тайму время отличился полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой, не игравший из-за травмы с середины сентября. Перед самым финальным свистком самарцы отыграли один мяч усилиями Романа Ежова.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак тоже обратил внимание на судейство. В первом тайме Амар Рахманович локтем попал в голову полузащитнику "Зенита" Клаудиньо, но главный арбитр встречи Артем Чистяков не наказал футболиста "Крыльев Советов". На 78-й минуте травму в единоборстве получил Густаво Мантуан. Позднее футболист выложил в социальных сетях фотографию поврежденной ноги, подписав ее фразой: "Это желтая карточка в России".

"Многое удивляет, но что говорить, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Я говорю, что есть игра жесткая и мужская, а есть грубая. Если футболист прыгает и не попадает в мяч, это желтая карточка. Или другие моменты, когда тащат за руку в быстрой атаке того же Клаудиньо, это желтая. Даже не важно, какой контакт. Преимущество теряется у игрока, и это срыв атаки, даже если не грубая игра. В каких-то моментах я просто не понимаю трактовку, но бесполезно об этом говорить".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отметил, что команда не смогла оказать сопротивление "Зениту" после пропущенного мяча. "Вполне неплохой, особенно в плане организации, первый тайм, но быстрый пропущенный гол во втором тайме нас раскрыл, этот отрезок матча, когда мы проигрывали, мы не смогли найти в себе достаточно сил и возможностей, чтобы навязать борьбу "Зениту", - сказал он журналистам. - В этот момент они доминировали, их индивидуальное преимущество футболистов проявлялось. В целом в той ситуации, в которую попал "Зенит" в плане очков, мы понимали, что соперник будет сверхмотивирован, так и получилось. Но мы показали достойный первый тайм, но мы искали свои шансы, они были. Что касается всего матча, счет по игре".

Благодаря победе "Зенит" обошел "Крылья Советов" в таблице РПЛ, выйдя на второе место с 23 очками. Петербуржцы на 5 очков отстают от лидирующего "Краснодара". Самарская команда с 21 очком располагается на третьей позиции. В следующем туре "Зенит" 28 октября на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом", "Крылья Советов" в тот же день дома встретятся с "Оренбургом".

Другие матчи дня

В первом матче воскресенья "Сочи" на выезде разгромил екатеринбургский "Урал" со счетом 4:1. Эта победа стала для сочинцев первой с 19 августа, когда команда на своем поле со счетом 4:0 обыграла "Ростов". С тех пор южане потерпели шесть поражений в РПЛ, три - в Фонбет - Кубке России.

Несмотря на одержанную победу, "Сочи" продолжает замыкать турнирную таблицу, набрав 9 очков. "Урал" с 16 очками располагается на девятой позиции. В следующем туре "Сочи" 29 октября на выезде сыграет с "Пари НН", "Урал" в тот же день в гостях встретится с московским "Динамо".

Закрывал тур матч между находившимся перед началом встречи на предпоследнем месте "Ростовом" и "Ахматом". Подопечные главного тренера сборной России Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 3:0 и смогли покинуть зону вылета. Ростовчане прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ.

"Ростов" поднялся на 10-е место в таблице РПЛ, команда набрала 13 очков. "Ахмат" с 12 очками занимает 12-е место. В следующем туре "Ростов" 28 октября примет московский "Локомотив", "Ахмат" в этот же день на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".

Программа 12-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день "Факел" на выезде победил "Оренбург" (2:1), "Рубин" дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0), "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" (0:0), "Краснодар" в гостях поделил очки с "Балтикой" (2:2).