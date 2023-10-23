Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер дисквалифицированы с этапа Гран-при "Формулы-1" в США

В результате дисквалификации пилотов на второе место поднялся Ландо Норрис, на третье - Карлос Сайнс-младний

ТАСС, 23 октября. Британский гонщик из команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари", были дисквалифицированы с 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при США. Об этом говорится в заявлении на сайте "Формулы-1".

"Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы с Гран-при в США, - говорится в заявлении. - Их автомобили прошли послегоночный осмотр, и техническая команда FIA (Международная автомобильная федерация) обнаружила нарушения толщины планок под днищем".

На этапе Гран-при, который прошел с 20 по 22 октября на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас), Хэмилтон, являющийся рекордсменом по количеству побед за время выступления в "Формуле-1", финишировал вторым. Леклер пришел к финишу шестым.

В результате дисквалификации на второе место поднялся британец Ландо Норрис, испанец Карлос Сайнс-младший стал третьим. Американский гонщик "Уильямса" Логан Сарджент по итогам занял десятую позицию, он стал первым с 1993 года пилотом из США, который сумел набрать очки за гонку.

Следующий этап пройдет в Мексике с 27 по 29 октября.