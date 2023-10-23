"Торпедо" в январе может провести матч КХЛ на футбольном стадионе

Как сообщил ТАСС источник, нижегородский клуб обратился в лигу с соответствующим предложением

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб "Торпедо" обратился в Фонбет - Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с предложением провести в январе домашний матч на футбольном стадионе "Нижний Новгород". Об этом ТАСС сообщил источник.

"Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января", - сообщил собеседник агентства.

"Торпедо" 7 января примет минское "Динамо". Предполагается, что на арене пройдет и матч Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги с участием нижегородского клуба "Чайка", являющегося действующим обладателем Кубка Харламова.

Стадион "Нижний Новгород" был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял шесть матчей турнира. Арена является домашней для клуба "Пари Нижний Новгород". Также она принимала матч отборочного турнира чемпионата Европы между сборными России и Кипра (2019), Суперкубок России (2018), финал Кубка России (2021), женский Суперкубок России (2021) и матч чемпионата Европы по регби сезона-2020/21 между командами России и Португалии.

Ранее матчи регулярного чемпионата КХЛ на открытом воздухе проходили 2 декабря 2017 года в Хельсинки между местным "Йокеритом" и петербургским СКА, а также 19 января 2018 года в Риге между рижским и минским "Динамо". Игра в Хельсинки стала рекордной по посещаемости в лиге (17 645 зрителей), пока 22 декабря 2018 года новый достижение не было установлено по итогам поединка между СКА и ЦСКА (67 770) под закрытой крышей "Газпром-Арены" в Санкт-Петербурге.