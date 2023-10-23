Хоккеист "Эдмонтона" Макдэвид получил травму и пропустит до двух недель

Канадский нападающий получил повреждение в матче против "Виннипега"

ТАСС, 23 октября. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Коннор Макдэвид получил травму верхней части тела и пропустит до двух недель. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Капитан "Эдмонтона" получил повреждение в домашнем матче регулярного чемпионата против "Виннипега" (2:3 ОТ) и досрочно завершил встречу - за пять минут до ее конца хоккеист покинул площадку, держась за левый бок. Игра прошла в ночь на 22 октября по московскому времени.

Макдэвиду 26 лет, в нынешнем сезоне он забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач в пяти матчах. В сезоне-2022/23 нападающий провел все 82 матча в регулярном чемпионате, став лучшим бомбардиром с 153 очками (64 шайб + 89 передач), по его итогам канадец был признан самым ценным игроком. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в одном сезоне. Также он побил рекорд по числу набранных очков в регулярном чемпионате в XXI веке, ранее достижение принадлежало российскому нападающему "Тампы" Никите Кучерову, который в сезоне-2018/19 набрал 128 очков (41 + 87).

"Эдмонтон" занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав три очка в пяти матчах. В следующей встрече "Эдмонтон" на выезде сыграет с "Миннесотой" в ночь на 25 октября по московскому времени.