"Однажды поймал малюсенького клопа". Хоккеист Беспалов рассказал о жизни во Франции

Российский вратарь выступает за клуб "Ницца"

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший вратарь московского "Спартака" Никита Беспалов с лета 2023 года играет во французской "Ницце". Хоккеист рассказал ТАСС о поездках на самокате на Средиземное море и сообщил, что нашел в городе место, где можно расплачиваться рублями.

Беспалов, воспитанник столичных "Крыльев Советов", начинал свою карьеру в нижегородском "Торпедо", но заявил о себе в КХЛ, выступая за "Сибирь" из Новосибирска с 2013 по 2016 год, а затем проведя пять лет в "Спартаке". В Европу он решил отправиться, поскольку интересных предложений из клубов лиги ему больше не поступало.

"Мы решили попробовать свои силы в Европе. Во время ожидания вариантов из КХЛ в последний момент оставался один клуб из Словакии, "Прешов", и именно туда мы и поехали. Отыграл там первый год, по ходу второго сезона был интерес из "Ниццы", но мы решили остаться в Словакии", - рассказал Беспалов.

Вратарь отметил, что был готов продолжить карьеру в Словакии - там захотели расширить местную лигу с 12 до 14 команд, однако этот процесс постоянно откладывался, и в итоге расширения не произошло. Когда в Словакии приняли окончательное решение по формату чемпионата, Беспалов с семьей уже переехал во Францию.

"Когда пришло время подписывать контракт, мой агент предлагал варианты с французскими "Бордо" и "Ниццей". Мы подумали и решили все-таки поехать в "Ниццу", так как там есть море и для семьи этот вариант выглядел лучше. Тем более мне надо было детей в школу куда-то устраивать, квартиру искать", - подчеркнул собеседник агентства.

От борьбы за выживание до сенсации

В нынешнем чемпионате Франции выступает 12 команд. Высшая лига называется Лигой Магнуса в честь первого президента Международной федерации хоккея (IIHF) и французского хоккейного функционера Луи Магнуса. Трофей, названный его именем, вручается победителю чемпионата.

Рекордсменом по количеству титулов в стране является "Шамони" - клуб из города, где в 1924 году проходили зимние Олимпийские игры. Команда является 30-кратным чемпионом Франции, в последний раз клуб в лиге побеждал в 1979 году. Лидерами французского хоккея являются действующий чемпион "Руан", который за последние десять лет выигрывал чемпионат пять раз, и "Гренобль".

"Могу сказать, что в Руане, как и в Бордо и Сержи, хорошая зрительская поддержка. Руан сам по себе не такой красивый город, но весь стадион приблизительно на 4 тыс. зрителей пел целую игру, и это было круто. Перед матчами чемпионата есть даже лазерное шоу, и даже в Словакии не припомню такой поддержки", - поделился впечатлениями российский вратарь о матче с этой командой.

В течение долгих лет Франция воспринимается многими любителями хоккея, в том числе и в России, как один из аутсайдеров мирового хоккея, а ее национальная сборная в основном борется за право остаться в элитном дивизионе чемпионата мира. Периодически команда может сотворить сенсацию, как это произошло на мировом первенстве 2013 года, когда она 9 мая победила сборную России - действующего на тот момент чемпиона мира.

Во Франции не так много игроков самого высокого уровня: можно вспомнить Пьер-Эдуара Бельмара, который в мае прошлого года стал первым французом в истории, забившим победный гол в Кубке Стэнли, самого известного французского хоккеиста, выступавшего в Национальной хоккейной лиге, вратаря Кристобаля Юэ. В России же за екатеринбургский "Автомобилист" играет Стефан да Коста, который раньше много лет играл за национальную команду. Еще год назад за "Нефтехимик" выступал Йоан Овитю, но нижнекамский клуб позднее с ним расстался по спортивным принципам.

По словам Беспалова, сейчас особой разницы по уровню чемпионатов между Словакией и Францией не ощущается, учитывая, что во французской лиге большую роль продолжают играть иностранцы. "В команде сейчас может быть до десяти иностранцев, в то время как в Словакии - до семи. Как правило, во Франции играют канадцы, американцы, финны. Есть пять топовых команд, в их составах играют как хорошие французы, выступающие за свою сборную, так и хорошие иностранцы", - рассказал Беспалов.

Финалист Кубка Гагарина и игрок с опытом НХЛ

Для вратарей игры во французском чемпионате выглядят напряженно, достаточно ощущается и разница по игре с КХЛ. "За матч наносится по воротам порядка 40 бросков", - отметил Беспалов.

"Если сравнивать с КХЛ, в нашей лиге больше все на технику, когда люди держат шайбу и пытаются провести комбинации. Здесь же хоккей более открытый, без обороны, постоянно идут броски. По сравнению с КХЛ и Всероссийской хоккейной лигой очень много опасных моментов, площадки тут маленькие, из-за чего много бросков и высокие скорости. Учитывая, что выступает много иностранцев, особенно канадцев, много игроков бежит и бросает", - добавил он.

За последние пять лет выросло количество россиян, выступающих в чемпионате Франции. Как и Беспалов, с нынешнего сезона в Лиге Магнуса выступают финалист Кубка Гагарина 2010 года Геннадий Столяров ("Марсель"), сыгравший 11 матчей в НХЛ Никита Щербак ("Анжер"), также переехавший из Словакии. С 2022 года во Франции играют Андрей Рычагов и Евгений Никифоров, в этом сезоне представляющие "Ниццу". Третий сезон выступает там участник чемпионата мира среди молодежных команд 2018 года Алексей Полодян, сменивший "Англе" на "Бордо".

С адаптацией у Беспалова к команде не должно быть никаких сложностей. Помимо Рычагова и Никифорова, в "Ницце" играют граждане Франции Иван Есипов и Норберт Абрамов.

"Есипов - он русский, но живет с детства во Франции и говорит хорошо по-русски, как и Норберт Абрамов. Плюс у нас главный тренер и генеральный менеджер - словаки, а так как я два года играл в Словакии, то уже говорю по-словацки. На предсезонке еще был сын Рамиля Юлдашева (хоккеиста, выступавшего во времена СССР за уфимский "Салават Юлаев" и киевский "Сокол" - прим. ТАСС), который потом уехал играть в Польшу", - рассказал Беспалов.

"Всегда здорово, когда есть соотечественники. Мы можем собраться на море, устроить пикник", - отметил он.

"Ходить часто в рестораны зарплата не позволяет"

Вратарь рассказал, что выбрал вариант с "Ниццей" больше потому, что он понравился его семье.

"Клуб нам предоставил квартиру, от которой 15 минут пешком до моря и столько же времени пешком до дворца. Мы приехали сюда на машине, ей не пользуемся, оставили ее на парковке у арены. Тут почти все жители ездят на велосипедах, а мы, видимо, более ленивы и передвигаемся на самокатах. На них можно доехать за семь минут как до арены, так и до моря в спокойном режиме", - описал ситуацию Беспалов.

"Ниццу" же из-за расположения рядом с морем он сравнил с "Сочи" в КХЛ. "Здесь только чуть потеплее, и даже сейчас можно купаться - это позволяет температура воды и воздуха. Плюс это хороший способ восстановления - после тяжелых игр ты купаешься и чувствуешь себя как новый. Для детей это тоже большой плюс, и я выбрал этот клуб больше для семьи, чтобы она чувствовала себя комфортно", - подчеркнул собеседник агентства.

"По достопримечательностям: с одной стороны море, с другой - горы, фонтаны, детские площадки, парки. Для семьи тут очень комфортная жизнь", - добавил он.

Как и любой средиземноморский курорт, Ницца отличается и дороговизной. "Можем много куда сходить, были бы деньги, и Ницца в этом плане дорогой город, - сказал Беспалов. - В плане продуктов в магазинах цены стандартные, но если ты идешь куда-то в ресторан, то, скажем, бокал пива стоит от €10. В клубе не такие большие зарплаты, чтобы можно было позволить ходить каждый день по ресторанам".

"Был бы мэром, навел бы тут порядок"

За границей Беспалов выступает уже третий год. По его словам, и в Словакии, и во Франции отношения к нему и его соотечественникам в команде хорошие. "У нас скромная семья, мы мирно живем со всеми", - подчеркнул он.

О Родине в городе-курорте напоминает один из самых больших православных храмов в Западной Европе - Собор святителя Николая Чудотворца. Построен он был на участке земли, который был приобретен императором Александром II.

"Храм очень красивый, мы ходили туда семьей. Считается, что он находится на русской земле, поэтому на его территории можно даже расплачиваться рублями по курсу", - поделился впечатлениями вратарь.

Также Беспалов назвал главную проблему средиземноморского курорта, которая связана с неухоженностью ряда улиц и домов.

"Когда дали первую квартиру, там обнаружились тараканы, однажды я поймал малюсенького клопа. Вообще, город тут загажен, надо ходить аккуратно, смотреть под ноги, поскольку можно наступить на фекалии, которые оставляют животные. Был бы я мэром, то навел бы тут порядок", - сказал голкипер.