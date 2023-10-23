Самсонова и Кудерметова попали в одну группу на малом Итоговом турнире WTA

Также на турнире в одиночном разряде в другой группе выступит россиянка Дарья Касаткина

ТАСС, 23 октября. Россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, а также китаянка Чжу Линь сыграют в группе "Роза" на малом Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) - Elite Trophy. Соревнования пройдут с 24 по 29 октября в китайском Чжухае.

Кудерметова сыграет с Чжу Линь 24 октября, Самсонова встретится с китаянкой на следующий день.

Также в турнире примет участие россиянка Дарья Касаткина. Она попала в группу "Азалия" вместе с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой и Магдой Линетт из Польши. В группе "Камелия" сыграют американка Мэдисон Киз, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя и француженка Каролин Гарсия. В группу "Орхидея" попали латвийка Елена Остапенко, китаянка Чжэн Циньвэнь и хорватка Донна Векич. В полуфинал выйдут спортсменки, которые займут первые места в своих квартетах.

В парном разряде Кудерметова и Хаддад-Майя попали в группу "Лилия". Вместе с ними выступят россиянка Яна Сизикова в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии, а также китайский дуэт Цзян Синьюй - Тан Цяньхуйэ.

В турнире примут участие 12 теннисисток и 6 пар спортсменок, не отобравшихся на Итоговый турнир WTA. В число участниц попадают 11 одиночниц и 5 пар с наивысшим рейтингом, еще одну спортсменку и один дуэт организаторы могу пригласить по wild card. Для теннисисток, попавших на Итоговый турнир WTA в качестве запасных, участие в Elite Trophy не является обязательным.

Elite Trophy всегда принимал Чжухай, турнир был основан в 2015 году, но не проводился с 2019 года: сначала турниры в Китае были отменены в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в стране из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Действующей чемпионкой Elite Trophy является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Россиянки никогда не становились победительницами турнира.