Обладатель Кубка Стэнли Уилсон оценил игру Малкина в нынешнем сезоне НХЛ

Россиянин остается одним из самых мастеровитых игроков в НХЛ, отметил Скотт Уилсон

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли российский нападающий Евгений Малкин, играющий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Питтсбург", всегда выступает на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал канадский форвард подмосковного "Витязя" Скотт Уилсон, ранее выступавший за "Питтсбург" и ставший в его составе обладателем Кубка Стэнли 2017.

В текущем сезоне НХЛ 37-летний Малкин в пяти матчах набрал восемь очков (четыре заброшенные шайбы + четыре результативные передачи), при этом он сумел забить в последних четырех играх.

"Я не смотрю много игр "Питтсбурга" из-за разницы во времени. Я иногда смотрю обзоры матчей. У "Питтсбурга" сейчас хорошая команда, им удалось заполучить лучшего защитника прошлого сезона Эрика Карлссона", - сказал Уилсон.

"Что касается Малкина, то он хорош всегда. Он остается одним из самых мастеровитых игроков в лиге. Я не думаю, что могу назвать много игроков, которые стабильно проводят на пике сезон за сезоном", - добавил собеседник агентства.

Изменения в игре "Витязя"

8 октября новым главным тренером "Витязя" стал Дмитрий Рябыкин. Из шести игр в последних двух команда одержала победы над омским "Авангардом" (5:2) и ярославским "Локомотивом" (2:1). "Витязь" находится на последнем месте в Западной конференции.

"Для нас был очень сложный старт сезона. У нас было достаточно перемен, случилась смена тренера. Сейчас нам надо фокусироваться на деталях игры: это касается позиции клюшки, начала и завершения атак, блокирования бросков, игры один в один, - сказал Уилсон. - С новым тренером нам потребовалось две игры, чтобы адаптироваться к его требованиям, и я думаю, что сейчас все довольны тем, как мы играем".

"Думаю, что тренеры постарались сделать так, чтобы мы вспомнили базовые навыки. Все поняли, чего новый тренер ждет от нас", - добавил он.

Канадец отличился заброшенными шайбами в матчах с "Авангардом" и "Локомотивом", играя в звене с американцем Дереком Бараком и недавно пришедшим в "Витязь" Александром Дарьиным. "Что касается нашего звена, то Дерек - очень умный игрок, и в том числе благодаря ему у нас появилась "химия" в тройке. Алекс же потрясающий игрок. Он не такой большой, но в игре с "Локомотивом" уверенно выиграл две дуэли у соперника в углу", - подчеркнул Уилсон.

Следующий матч "Витязь" проведет 24 октября на выезде против московского "Динамо".