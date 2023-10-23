Алаев рассказал, что в Зимнем кубке РПЛ примут участие иностранные клубы

Президент РПЛ отметил, что в турнире планируется участие четырех команд

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Иностранные футбольные клубы примут участие в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ), который пройдет в феврале в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

"Мы ведем завершающие переговоры, сейчас даже придется полететь туда, провести их, - сказал Алаев. - Надеюсь, что в ближайшее время объявим. Будет хороший международный турнир. В турнире примут участие четыре команды, будут иностранные соперники".

В прошлом году турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нем принимали участие московский "Спартак", "Ростов", "Краснодар" и "Сочи". Победителем соревнований стал "Спартак".