"Спартак" стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ с начала сезона

С июля по сентябрь были протестированы девять игроков столичной команды

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" с начала сезона-2023/24 чаще игроков других клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) проверялись на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

У "Спартака" с июля по сентябрь были протестированы девять игроков: Максим Лайкин (два раза), Никита Бозов, Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелешин, Антон Зиньковский, а также Александр Соболев, которого проверили второй раз за 2023 год.

По шесть игроков за первые три месяца сезона были проверены у казанского "Рубина" и петербургского "Зенита", по четыре - у московского "Локомотива", столичного "Динамо", "Ростова" и ЦСКА, по три - у "Краснодара", "Сочи", "Пари Нижний Новгород" и калининградской "Балтики", по два - у грозненского "Ахмата", екатеринбургского "Урала" и самарских "Крыльев Советов".

Всего с июля по сентябрь РУСАДА провело тестирование 55 футболистов РПЛ.

С января по июнь только один футболист "Спартака" проходил проверку на допинг в РУСАДА - в марте был протестирован Соболев.

Новый сезон открылся матчем за Олимпбет - Суперкубок России 15 июля, в нем "Зенит" победил ЦСКА (0:0, 5:4 - по пенальти). Первый тур РПЛ стартовал 21 июля.