Хлусевич рассказал, что хотел быть в команде России во время октябрьского сбора

В матче 10-го тура РПЛ защитник получил повреждение боковой связки колена

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич скучал по сборной России и хотел быть в расположении национальной команды, несмотря на травму. Об этом Хлусевич рассказал ТАСС.

"Мы начали с победы после паузы на матчи сборных, это очень важно, значит, в любом случае она пошла на пользу "Спартаку", - сказал Хлусевич. - Конечно, следил за матчами сборной России, я был на игре с Камеруном, очень понравилось, хорошая атмосфера. На самом деле очень скучал, очень хотелось оказаться там. Тем более при своих болельщиках, на московском стадионе - это прекрасно".

"Да, сейчас уже восстановился, поэтому почти полностью готов. Есть какие-то небольшие ограничения, наверное, но в общем готов на 100 процентов. А не на 105 процентов, как обычно", - добавил Хлусевич.

Хлусевич получил повреждение боковой связки колена в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" (0:4). Из-за этого главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал его в национальную команду. В октябре сборная России дома победила команду Камеруна (1:0), а также в Турции сыграла вничью с кенийцами (1:1). 22 октября "Спартак" на своем поле победил "Пари Нижний Новгород" (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

Также Хлусевич рассказал об атмосфере в "Спартаке". "В команде нет никаких конфликтов, у нас все хорошо, - отметил он. - Кстати, вообще не понятно, откуда рождаются разные слухи, но у нас все великолепно. Саша Соболев все время тренировался. Наверное, можно всегда лучше по результатам. Если бы мы выиграли все матчи из всех возможных, тогда бы это было топ. Поэтому есть куда стремиться. Еще рано говорить о том, на что можем претендовать в этом сезоне".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче красно-белые 28 октября сыграют на выезде с воронежским "Факелом".