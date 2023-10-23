Гимнастка Арина Аверина считает, что руководство России уделяет много внимания спорту

Спортсменка отметила, что в залах стало тренироваться больше детей

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Руководство Российской Федерации уделяет огромное внимание спорту, и это очень важно для атлетов. Такое мнение ТАСС высказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина.

"Действительно, руководство страны уделяет огромное внимание спорту, и это очень важно. У нас идет большая популяризация разных видов, в том числе художественной гимнастики. Мы видим, как в залах становится больше детей, видим их заинтересованность, и это очень приятно. Если 2024-й станет Годом спорта, это будет здорово", - сказала Аверина.

На полях форума "Россия - спортивная держава" в Перми глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить следующий год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин назвал это предложение хорошей идеей.