Алаев рассказал, что не верит в исполнение решения УЕФА о допуске команд России до 17 лет

Президент РПЛ отметил, что не представляет, как можно реализовать это решение в текущей ситуации

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не верит в исполнение решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске к соревнованиям сборных России до 17 лет. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

"Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идет движение навстречу, - сказал Алаев. - Но я говорил, что я не представляю, как это можно реализовать. Когда я увидел решение УЕФА, оно оказалось странным для меня, я сразу обратил внимание на то, что там говорится, что дали поручение администрации проработать техническую возможность. Я много лет работал с тем исполкомом и с этим, обычно все происходит наоборот, обычно администрация докладывает, а исполком поддерживает. Поэтому мне это показалось странным. Когда появилось решение, я обрадовался, но у меня было много скепсиса".

"Для меня была тоже неожиданной поддержка Международной федерацией футбола (ФИФА) этого решения, приятный сюрприз. Но опять же мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор", - добавил Алаев.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Позднее совет ФИФА поддержал такое решение, допустив команды России до 17 лет до своих турниров. 10 октября вопрос был снят с повестки еще одного исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. 12 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России среди игроков не старше 17 лет сохраняет теоретическую возможность сыграть в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.