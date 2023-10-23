23 октября, 07:51
Летние олимпийские виды спорта

Аверины считают, что художественная гимнастика в России осталась на высшем уровне

Вид спорта развивается благодаря Ирине Винер, отметили спортсменки

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские соревнования по художественной гимнастике по-прежнему проводятся на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказали многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины.

"Мне кажется, наши соревнования как были на высшем уровне, так на нем и остались. Наши соревнования вызывают огромный интерес, и мы видим, что стало приходить больше зрителей", - сказала Арина Аверина.

"Наш вид развивается благодаря Ирине Александровне [Винер]. Она придумала свои правила, и поэтому стало появляться много детей, которые могут проявить себя. Наш уровень только растет", - добавила Дина Аверина.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных турнирах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Винер, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
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