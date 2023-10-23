Стивен Сигал назвал эффектной победу Махачева над Волкановски

Актер лично поздравил российского бойца с победой, отметили в команде спортсмена

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Актер и кинопродюсер Стивен Сигал считает, что победа чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски получилась эффектной. Об этом ТАСС рассказали в команде Махачева.

"Стивен Сигал лично поздравил Ислама Махачева. Сигал сказал, что победа была яркой и заслуженной. Конечно, он провел аналогию с восточными единоборствами, выдержкой Ислама. Назвал победу эффектной", - сказал собеседник агентства.

Махачев 21 октября нокаутировал Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби. Сигал посетил эти соревнования.