Гонщик Мазепин хотел бы иметь возможность въезда во все страны Евросоюза

Обеспечительные меры не уважаются всеми странами Евросоюза, отметил спортсмен

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший участник чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" россиянин Никита Мазепин хотел бы иметь возможность въезда во все страны Евросоюза, чтобы участвовать в соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сначала мы получили обеспечительные меры, потом санкции были продлены и обеспечительные меры перестали работать. Теперь мы добились возвращения этих обеспечительных мер на новый санкционный пакет, - сказал Мазепин. - Главная трудность, что обеспечительные меры не уважаются всеми странами Евросоюза и въехать удалось только в одну страну [Италию], а хотелось бы иметь возможность въезда во все страны ЕС, чтобы участвовать в соревнованиях".

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для переговоров с командами "Формулы-1" и участия в других чемпионатах. Совет ЕС не принял во внимание данное постановление и продлил санкции в отношении Мазепина еще на один семестр. Адвокаты российского гонщика подали еще одно заявление в Европейский суд юстиции, который 31 июля вынес второе временное постановление, приостанавливающее санкции в отношении Мазепина. 14 сентября Совет ЕС постановил продлить санкции против Мазепина еще на шесть месяцев, а Европейский суд юстиции обязал немедленно приостановить их действие.

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине.