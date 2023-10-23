В WADA не исключили, что обжалуют решение признать невиновными гребцов Моргачева и Сорина

Агентство изучает все решения по делу

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в настоящее время изучает решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), отказавшегося дисквалифицировать гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В конце августа ДАК РУСАДА принял решение признать Моргачева и Сорина совершившими нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, и не назначать срок дисквалификации в связи с отсутствием вины или халатности.

"WADA изучает все решения и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если оно сочтет, что условия Всемирного антидопингового кодекса не были применены надлежащим образом. В данном случае процесс изучения продолжается", - ответил представитель WADA на вопрос, будет ли агентство протестовать против решения признать российских гребцов невиновными.

Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня 2021 года на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Моргачева и Сорина. Вскрытие проб Б подтвердило факт нарушения спортсменами антидопинговых правил, после чего руководство Федерации гребного спорта России приняло решение провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего. В течение двух месяцев все члены национальной команды, присутствовавшие на июньском сборе в Греции, добровольно прошли тестирование на детекторе лжи. Федерация гребного спорта России не выявила факта сознательного использования допинга гребцами. Собранный пакет документов был отправлен в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и МВД.

Моргачев и Сорин изначально были включены в заявочный список для участия в Олимпийских играх в Токио, но после обнаружения запрещенного препарата в своих допинг-пробах они автоматически лишились права выступить в Японии.