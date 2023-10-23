Футболист "Спартака" Бабич верит, что клуб поборется за чемпионство в этом сезоне

Столичный клуб после 12 матчей идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" мог выступить лучше в начале сезона Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), но игроки команды сохраняют веру в борьбу за чемпионство. Такое мнение ТАСС высказал сербский защитник "Спартака" Срджан Бабич.

"Хорошая игра для "Спартака", я думаю, что мы были лучше, чем "Пари НН", у нас было много моментов, мы заслужили эту победу, - сказал Бабич. - Конечно, мы могли бы выступить лучше. Мы не удовлетворены, мы только на четвертом месте в таблице РПЛ. Но в кубке мы играли хорошо. Конечно, я надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с "Пари НН". Нам нужно показывать нашу игру, нам нужно исправлять много вещей. Конечно, я верю в то, что "Спартак" будет бороться за первое место в таблице РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого".

22 октября "Спартак" на своем поле победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в матче 12-го тура РПЛ.

В октябре Бабич был вызван в сборную Сербии, которая уступила венграм (1:2) и победила команду Черногории (3:1) в матчах отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. "Каждый приезд в сборную Сербии является удовольствием для меня, - отметил Бабич. - Нам нужно одно очко для выхода в финальную часть чемпионата Европы в следующем году. Я надеюсь, что мы наберем его в следующий раз".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 12 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с воронежским "Факелом" 28 октября. На групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Спартак" гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе D, набрав 12 очков в 5 матчах. В заключительном, шестом туре группового этапа красно-белые 1 ноября дома сыграют с "Краснодаром".