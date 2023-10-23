Гимнастки Аверины рассказали об учебе в МГИМО

Спортсменки выразили уверенность, что они смогут применять на практике полученные в университете знания

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Чемпионкам мира по художественной гимнастике Дине и Арине Авериным было непривычно посещать очные занятия в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), однако они рады, что им предоставилась такая возможность. Об этом они рассказали ТАСС.

20 июня Аверины получили дипломы выпускников программы профессиональной переподготовки МГИМО "Мировой спорт: правовое регулирование".

"Мы проходили переподготовку, получали дополнительное образование. Это было что-то новое и необычное для нас, мы рады, что нам удалось там учиться. Нам это предложила Ирина Александровна Винер, и мы сразу же согласились. Мы посещали занятия очно, и это было непросто, так как мы действующие спортсмены и мы всегда учились экстерном, для нас было непривычно с утра до вечера слушать лекции, но мы старались впитывать всю информацию, у нас многое в памяти отложилось", - рассказала Арина Аверина.

Арина также рассказала, что ей больше всего понравились курсы по маркетингу, а Дина отметила занятия по ведению переговоров. Также сестры выразили уверенность, что они смогут применять на практике полученные в университете знания.

Сестрам Авериным по 25 лет, в активе серебряного призера Игр-2020 Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира и 10 - чемпионатов Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 - чемпионкой Европы.