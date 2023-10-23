Кадыров подарил Чимаеву Mercedes-Benz за победу на турнире UFC

ТАСС, 23 октября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзату Чимаеву, ныне представляющего ОАЭ, автомобиль Mercedes-Benz G-класса после победы спортсмена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом боец сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
На турнире UFC 294 21 октября Чимаев победил представителя США Камару Усмана раздельным решением судей.
Чимаеву 29 лет, на его счету теперь 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Спортсмен провел первый бой, представляя ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции.