23 октября, 09:23
ММА

Кадыров подарил Чимаеву Mercedes-Benz за победу на турнире UFC

Спортсмен чеченского происхождения победил американца Камару Усмана раздельным решением судей

ТАСС, 23 октября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзату Чимаеву, ныне представляющего ОАЭ, автомобиль Mercedes-Benz G-класса после победы спортсмена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом боец сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На турнире UFC 294 21 октября Чимаев победил представителя США Камару Усмана раздельным решением судей.

Чимаеву 29 лет, на его счету теперь 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Спортсмен провел первый бой, представляя ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация