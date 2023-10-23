В "Динамо" рассказали, что гимнастический турнир на Кубок Воронина в 2023 году отменен

Президент гимнастического клуба "Динамо" отметил, что 2023 году будет открыть зал Академии спорта "Динамо" в Петровском парке

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок Михаила Воронина в 2023 году проводиться не будет, организаторы соревнований в настоящее время сосредоточены на подготовке к открытию в конце года гимнастического зала в Академии спорта "Динамо". Об этом ТАСС сообщил президент гимнастического клуба "Динамо" и член президиума Федерации спортивной гимнастики России Андрей Зудин.

"В конце года мы открываем гимнастический зал в Академии спорта "Динамо" в Петровском парке, на этом сосредоточено сейчас все наше внимание, - сказал Зудин. - Делаем все, чтобы наши спортсмены из гимнастического клуба "Динамо-Москва" имени Михаила Воронина имели возможность полноценно тренироваться, а в Академии спорта могли проходить международные соревнования на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина. Мы планировали в этом году провести здесь наш турнир, но, к сожалению, не хватило времени по причинам, от нас независящим. В гимнастическом зале будут трибуны на 400 зрителей, в соревновательном зале - на 1 000 человек".

"В конце ноября или начале декабря гимнастический зал будет открыт, спортсменов России и дружественных стран ждет грандиозный праздник. Мы пригласим на открытие руководителей общества "Динамо", Банка ВТБ, который нам помог построить этот зал и приобрести снаряды. Будем ждать гостей из Министерства спорта России и Мосспорта, Федерации спортивной гимнастики России и московской федерации. Обязательно пригласим ветеранов спортивной гимнастики "Динамо", - добавил собеседник ТАСС.

Торжественное открытие Академии спорта "Динамо" состоялось 12 сентября. Строительство многофункционального спортивно-тренировочного комплекса в Петровском парке было начато в июне 2021 года и завершено в марте 2023 года. Финансирование работ осуществлялось за счет внебюджетных средств. Инвестиции в реализацию проекта составили 5,6 млрд рублей.

В 2022 году международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок Михаила Воронина проходил в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.