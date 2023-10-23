Канчельскис планирует посетить могилу Бобби Чарльтона в ноябре

Бобби Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис планирует в ноябре посетить могилу чемпиона мира 1966 года, трехкратного чемпиона Англии и обладателя Кубка чемпионов в составе этой команды Бобби Чарльтона. Об этом Канчельскис рассказал ТАСС.

"Я думаю, что все-таки вряд ли [приеду на церемонию прощания], так как у нас на неделе будет последний тур, нужно быть с командой, потом нужно будет готовиться к финалу кубка, - сказал Канчельскис. - Но в любом случае я в ноябре буду там. Когда поеду на один из матчей, обязательно зайду на кладбище".

Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет. В тот же день Канчельскис рассказал, что по возможности посетит церемонию прощания с Чарльтоном. Сейчас Канчельскис является гендиректором казахстанского "Тобола".

Большую часть карьеры Чарльтон провел в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.