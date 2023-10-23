Бой Ильяса Якубова против Вячеслава Василевского отменили

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бой между Ильясом Якубовым и Вячеславом Василевским отменен, планируется замена. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.
Бой должен был состояться 27 октября.
"Бой отменен. У Василевского, скорее всего, будет другой соперник", - сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно о задержании Якубова, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
Как выяснили следователи, в октябре на видео на своей странице в соцсетях он высказался за оправдание терроризма. Мужчину объявили в федеральный розыск.