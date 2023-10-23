Сальников назвал блистательным выступление российских пловцов на Играх БРИКС

Россияне на соревнованиях завоевали 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей

ТАСС, 23 октября. Российские пловцы блистательно выступили на Играх стран БРИКС, соревнования стали для спортсменов глотком свежего воздуха. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Сборная России стала победителем медального зачета Игр стран БРИКС, которые завершились 21 октября. Россияне завоевали 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.

"Мы выступили очень достойно, два десятка побед и россыпь других медалей, но это было ожидаемо. Специально к турниру мы не готовились, но наши пловцы блистательно выступили, уверен, для них это очень важный момент в их спортивной жизни. В условиях ограничений Игры БРИКС дали нашим спортсменам глоток свежего воздуха, тем более что соревнования проходили в ЮАР, это отличная страна. Конечно, конкуренция была ниже, чем на чемпионатах мира и Европы, но это не отменяет того, что эти Игры должны развиваться", - сказал Сальников.

"Очень рад, что в нашей стране в 2024 году состоятся и Игры дружбы, и Игры стран БРИКС следующим летом в Казани. Здесь есть интересные новые форматы, которые могут быть отработаны на соревнованиях. Отдельно о них говорить раньше времени не хочется, но есть идеи, которые позволят соревноваться вообще любому подготовленному или неподготовленному спортсмену", - добавил Сальников.

Соревнования Игр стран БРИКС прошли с 18 по 21 октября. В них приняли участие около 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию на Играх представили 34 спортсмена во всех шести видах спорта, заявленных в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина - пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины - настольный теннис и теннис на колясках).

Первые Игры стран БРИКС прошли в 2016 году в Индии. В 2024 году соревнования впервые примет Россия, турнир пройдет с 12 по 23 июня в Казани. 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС - 2024. Сопредседателями комитета назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.