Рожков назвал успешным выступление российских паралимпийцев на Играх БРИКС

Российские атлеты завоевали на соревнованиях восемь золотых, три серебряные и три бронзовые медали

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы достойно представили свою страну на Играх БРИКС. Такое мнение ТАСС высказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Российские паралимпийцы успешно выступили на Играх БРИКС и внесли значительный вклад в победу сборной России в общекомандном зачете. В программу игр были включены соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и по теннису на колясках. Все наши спортсмены поднялись на пьедестал почета", - сказал Рожков.

"Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК), при поддержке западных стран, которые обрушили на нашу страну целый ряд санкций, взял твердый курс на изоляцию российского паралимпийского движения от всего мирового сообщества. Из-за решения генеральной ассамблеи о частичной приостановке членских прав, ПКР не имеет права организовывать соревнования с участием представителей национальных паралимпийских комитетов других стран. Нам стоит проработать вопросы создания новых международных спортивных организаций на основе уже существующих межгосударственных объединений. ПКР поддерживает инициативу по проведению I Игр ШОС в России в 2024 году. Также ПКР выступает за включение паралимпийского спорта с программу III Игр стран СНГ в Азербайджане в 2025 году", - добавил глава ПКР.

Игры БРИКС проходили в южноафриканском Дурбане с 18 по 21 октября. Российские паралимпийцы завоевали восемь золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

29 сентября генеральная ассамблея МПК в Бахрейне приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе.