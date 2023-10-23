Сальников рассказал, что Ефимова и Рылов готовятся к чемпионату России по плаванию

Чемпионат России пройдет с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге

ТАСС, 23 октября. Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не завершили спортивную карьеру и готовятся выступить на чемпионате России по плаванию. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Продолжает ли Ефимова карьеру? По моей информации, она собирается выступить на чемпионате России, посмотрим, насколько ожидания оправдаются. Она талантливая спортсменка, не раз доказывала, что способна показывать высокие результаты. У нее осталось желание доказать, прежде всего самой себе, ну и всему остальному миру, что она заслуживает внимания и уважения", - сказал Сальников.

"У Рылова есть все возможности продолжать спортивную карьеру, но он сам принимает решение, я доволен его результатами, но конкуренция растет, и расслабиться ему не позволяют, необходимо думать, как спланировать тренировочный цикл, чтобы выглядеть достойно. Два десятка лет назад мы пятью-десятью спортсменами закрывали все и вся, и никакой молодежи не было, лидерам можно было расслабиться. Сейчас такой возможности не дают юниоры, которые жаждут побед и результатов", - добавил он.

Чемпионат России по плаванию пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

Ефимовой 31 год, она является трехкратным призером Олимпийских игр. После отстранения российских пловцов от международных стартов весной прошлого года она не выступала в России. Рылову 27 лет, он является олимпийским чемпионом на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Cпортсмен дважды становился чемпионом мира.