23 октября, 14:12
Летние олимпийские виды спорта

Сальников не считает трагедией смену спортивного гражданства пловчихой Сподаренко

Софья Сподаренко в августе сообщила, что сменила российское спортивное гражданство на казахстанское

ТАСС, 23 октября. Смена спортивного гражданство пловчихой Софьей Сподаренко не является трагедией. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В августе Сподаренко сообщила, что сменила российское спортивное гражданство на казахстанское.

"Не вижу в этом никакой трагедии, ни подвига, ни предательства. Ее корни оттуда. Она очень хотела перейти, это ее выбор. Во всяком случае он мне понятен". - сказал Сальников.

Сподаренко 25 лет, в 2018 году она стала чемпионкой России на дистанции 50 метров баттерфляем. В 2016 году спортсменка заняла третье место на чемпионате России на дистанции 100 метров комплексным плаванием. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация