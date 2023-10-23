Сальников не считает трагедией смену спортивного гражданства пловчихой Сподаренко

Софья Сподаренко в августе сообщила, что сменила российское спортивное гражданство на казахстанское

ТАСС, 23 октября. Смена спортивного гражданство пловчихой Софьей Сподаренко не является трагедией. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В августе Сподаренко сообщила, что сменила российское спортивное гражданство на казахстанское.

"Не вижу в этом никакой трагедии, ни подвига, ни предательства. Ее корни оттуда. Она очень хотела перейти, это ее выбор. Во всяком случае он мне понятен". - сказал Сальников.

Сподаренко 25 лет, в 2018 году она стала чемпионкой России на дистанции 50 метров баттерфляем. В 2016 году спортсменка заняла третье место на чемпионате России на дистанции 100 метров комплексным плаванием.