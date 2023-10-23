23 октября, 14:42
Летние неолимпийские виды спорта

Россияне выступят на Кубке мира по бодибилдингу с флагом и гимном своей страны

Соревнования пройдут 27-30 октября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу, который пройдет в столице Киргизии Бишкеке, будут выступать с флагом и гимном своей страны. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации бодибилдинга России Наталья Михайлова.

"Российские спортсмены едут на Кубок мира в Бишкек, они будут выступать там под флагом и гимном своей страны, - сказала Михайлова. - В команду вошло около 200 спортсменов, из которых 120 - женщины. Это не первый международный старт, где мы будем выступать под российским флагом. Не так давно мы выступали на равных условиях со всеми остальными спортсменами на турнире в Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты)".

"Мы являемся мировыми лидерами в своем виде спорта, поэтому ставим перед собой задачу завоевать как можно больше медалей и занять первое общекомандное место. Когда наши спортсмены выступали в Эмиратах, то не испытывали никаких проблем в общении с остальными участниками. В спорте нет места политике, поэтому вместе с россиянами на подиум выходили не только атлеты из Западной Европы, но и с Украины", - добавила собеседница ТАСС.

Кубок мира по бодибилдингу и фитнесу пройдет в Бишкеке с 27 по 30 октября. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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