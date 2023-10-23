В MAER рассказали, как появилась идея поддерживать фехтовальщицу Смирнову

После поединка между российской саблисткой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан на медиафасадах зданий появились изображения с фехтовальщицей и надписью "Честь имею"

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Медиахолдинг MAER считает важным шагом поддержку фехтовальщицы Анны Смирновой и в дальнейшем будет продолжать подобные акции. Об этом ТАСС рассказал глава компании Константин Майор.

После поединка между российской саблисткой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан, которая отказалась пожимать руку сопернице, в российских городах на медиафасадах зданий появились изображения с фехтовальщицей и надписью "Честь имею". Инициатором акции в поддержку Анны Смирновой является медиахолдинг MAER.

"Это была лично наша инициатива. Я сам лично болею за спорт, мне очень трепетно, когда мы просто можем взять и подсветить моменты, которые нам важны. Когда случилась история с рукопожатием, мы сами придумали акцию с "Честь имею". Это ж круто, - сказал Майор. - Мы запускаем новый медиафасад и туда включим тот ролик "Честь имею".

"В будущем мы будем делать подобные акции. В Перми мы подписали соглашение с Олегом Васильевичем Матыциным (министр спорта РФ - прим. ТАСС), с Минспорта о том, что мы будем поддерживать задачи, которые поставил президент. Чтобы к 2030 году 70 процентов населения страны занимались спортом", - добавил глава MAER.

27 июля украинская спортсменка Ольга Харлан одержала победу в схватке против россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира по фехтованию. После поединка, согласно регламенту Международной федерации фехтования (FIE), спортсмены должны пожать друг другу руки, однако Харлан вместо этого выставила саблю перед Смирновой. Россиянка более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей. FIE дисквалифицировала украинку, однако позже Бах отправил ей письмо, заявив о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.

В понедельник Информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг MAER заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь фотографии и новости агентства о ключевых событиях в стране и мире в режиме реального времени будут транслироваться на цифровых фасадах компании в Москве.