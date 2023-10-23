Сальников считает, что шансы российских пловцов выступить на Олимпиаде приближаются к нулю

По мнению главы Всероссийской федерации плавания, параметры для участия отечественных спортсменов в международных соревнованиях являются неприемлемыми

ТАСС, 23 октября. Шансы российских пловцов принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже приближаются к нулю. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Считаю, что это унижение, но Международный олимпийский комитет продолжает настаивать, что дискриминации никакой нет, это вызывает недоумение. Еще больше я удивляюсь другому, вот если вы приглашаете кого-то в гости на пироги, вы в том числе хотите получить удовольствие от встречи, а если вы не хотите общения, то начинаете придумывать поводы, чтобы гости к вам не пришли. Это сейчас и делают - придумывают поводы, лезть через закрытую дверь бессмысленно, нас видеть не хотят, - отметил Сальников. - Как сказала Ирина Винер, им надо, чтоб мы с белым флагом сдались в плен, для меня это неприемлемо и думаю, что для большинства спортсменов, которые ощутили всю эту дискриминацию, - тоже. Но за других я решать не могу и не буду, скажу лишь, что для меня государственные атрибуты - важные ценности, без которых я не представляю выступлений на соревнованиях".

"Сейчас определены параметры, которые мы считаем неприемлемыми, возможно, завтра что-то изменится. Тогда мы соберемся с вами и спортсменами и обсудим, где мы оказались. Я не утверждаю, что для нас Олимпийские игры совсем закрыты, но, исходя из того, что сейчас происходит, включая нашествие клопов в Париже, шансы приближаются к нулю. Тем не менее не хочу исключить, что кто-то может оказаться на Олимпиаде на свой страх и риск". - добавил он.

Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине. В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе было выступление в нейтральном статусе и запрет на общение с журналистами во время соревнований.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.