Фигуристки определили сильнейшую на юниорском этапе Гран-при России в Красноярске

Победила в соревнованиях София Дзепка, второй стала Милана Лебедева, третьей - Надежда Понтелеенко

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. София Дзепка выиграла третий этап юниорской серии Гран-при России. Соревнования проходят в Красноярске.

Победительница представляет Москву. Она получила от судей 205,65 балла (70,30 за короткую программу + 135,35 за произвольную). Второе место заняла еще одна столичная спортсменка - Милана Лебедева (193,43; 67,51 + 125,92). Третьей стала Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга (190,97; 66,64 + 124,33).

14-летняя Дзепка является спортсменкой ЦСКА, она тренируется под руководством тренеров Екатерины Моисеевой, Максима Завозина и хореографа Ольги Симоновой.

"Я старалась показать программы на первое место, но не была уверена, что добьюсь победы, - рассказала победительница этапа Гран-при. - Я рада что у меня получилось обе откатать чисто. Произвольная программа у меня старая, с прошлого сезона, это совместная работа моих тренеров, а короткая была поставлена Аленой Косторной, мне понравились ее идеи, работой над программой я удовлетворена. Позже она была еще доработана тренерским штабом".

Спортсменка заявила, что к следующим стартам готовится продемонстрировать элементы ультра-си. "Настрой бороться и побеждать есть, надеюсь, что все будет. На следующих стартах собираюсь добавить элементы ультра-си - на тренировках я выезжаю четверной сальхов", - отметила Дзепка.

На вопрос журналистов о кумирах в фигурном катании, она ответила, что старается в каждом видеть плюсы.

Прыжки, вращения и автографы

13-летняя Лебедева, еще одна воспитанница команды тренеров ЦСКА, не менее победительницы радовалась своей награде. Спортсменка заявила в произвольную программу четверной сальхов, но с поставленной задачей не справилась. Тем не менее она настроена серьезно и не планирует ограничиваться только этим сложным прыжком.

"Я рада, я довольна, - рассказала Лебедева. - Надо вставлять больше четверных, у меня пока что один, и он не очень стабильный. Буду работать, чтобы было больше. Мне нравится рабочий процесс - ты прыгаешь, вращаешься, и очень приятно, когда тебя знают и любят, когда ты даешь автографы".

Спортсменка отметила, что фигурное катание стало ее личным выбором. "На каток меня привели родители, а дальше был выбор - закончить или продолжить. Я решила продолжать. Первые полгода я тренировалась в Новогорске, потом перешла в ЦСКА к Екатерина Моисеевой. Мне нравится, когда есть конкуренты, когда есть с кем работать", - добавила она.

На традиционный вопрос о кумирах Лебедева ответила, что ее ориентир - двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. "Я следила за Евгенией Медведевой, мне нравится ее представление программ. Мы виделись с ней, когда ездили за новыми коньками в магазин, она тоже делала там покупки. Удалось сделать с ней фото", - рассказала фигуристка.

"Одна точечка осталась"

Бронзовый призер этапа 14-летняя Понтелеенко пока воздерживается от четверных прыжков из-за недавнего перелома руки.

"Сначала не участвовала в контрольных прокатах - не дали медицинский допуск, потом сломала руку - вставили спицу, гипс. Сейчас уже одна точечка осталась, все прошло. Но четверной еще недоработан. После того как мне сняли гипс, я лишь недавно начала его прыгать. Четверной флип я начала прыгать в конце прошлого сезона, а сейчас пытаюсь восстановить четверной тулуп", - рассказала она.

От выступления в Красноярске у юной спортсменки впечатления неоднозначные. "Ощущения - 50 на 50. Были ошибки, недочеты, сорвала хореографическую дорожку. Уже срывала этот элемент в Новогорске и так больно упала, что сейчас тоже испугалась: "Сейчас как влечу в борт". Но прыжки сделала более-менее чисто", - отметила Понтелеенко.

Соревнования взрослых фигуристов на красноярском этапе Гран-при страны стартуют в субботу.