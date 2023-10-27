Богалий рассказала о последней встрече с олимпийским чемпионом по биатлону Маматовым

Двукратная олимпийская чемпионка отметил, что Виктор Маматов был для нее учителем

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий в последний раз виделась с Виктором Маматовым 18 октября, ему тогда было тяжело. Об этом она рассказала ТАСС.

Маматов умер 27 октября в возрасте 86 лет.

"Книгу он дописать, похоже, так и не успел, еще на юбилее говорил, что над ней работает, - сказала Богалий. - В последний раз я видела его 18 октября, ездили к нему с [президентом Союза биатлонистов России] Виктором Майгуровым, с Еленой Седых из Олимпийского комитета России. Были недолго - ему уже было тяжело, минут 15 пообщались. Рукопожатие было крепким. Но уже сдавал серьезно".

"Вышли от него с противоречивым состоянием, уже как будто бы прощались. Но думали, кто бы еще мог приехать его поддержать, пообщаться, чтобы блеск в его глазах продлить. Но время летит очень быстро. Хорошо, что успели при его жизни переименовать его школу, его центр в Новосибирске, который он построил. Он еще построил училище олимпийского резерва в Новосибирске. Сибуниверситет для него был альма-матер - он трудился на его благо. Где бы он ни работал - все во благо людей, во благо спорта, во благо биатлона, истинных ценностей. Всегда всем помогал, наставлял", - добавила двукратная олимпийская чемпионка.

Богалий рассказала, кем для нее был Маматов. "Для меня он тоже является учителем - человеком, который во многие моменты жизни находил нужные слова, наставления, важные вещи, - отметила она. - Он - огромный период жизни для многих людей. Ушла эпоха. Казалось бы, один человек, а с ним ушло очень много, что он нес. Нам всем очень тяжело сейчас. Если нам так тяжело, я не представляю, каково сейчас его родным и близким".

В период спортивной карьеры Маматов дважды становился олимпийским чемпионом, также в его активе четыре золотые медали чемпионатов мира. На Олимпийских играх 1984 года в Сараеве Маматов был тренером сборной СССР. Также он являлся заслуженным тренером СССР и почетным мастером спорта СССР, был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды - орденом Трудового Красного Знамени. Маматов был президентом Федерации биатлона СССР (1989-1992), почетным вице-президентом СБР.