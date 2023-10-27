Хоккеиста Прохоркина дисквалифицировали на три матча за удар в голову игрока "Спартака"

Нападающему назначен денежный штраф

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Нападающий и капитан новосибирской "Сибири" Николай Прохоркин дисквалифицирован на три матча за удар в голову нападающего московского "Спартака" Германа Рубцова в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч прошел 26 октября в Новосибирске и завершился победой хозяев со счетом 4:3.

Эпизод произошел в середине первого периода. Прохоркин получил удаление до конца матча. Позднее пресс-служба "Спартака" сообщила, что при первичном осмотре у Рубцова не было обнаружено серьезных повреждений, однако хоккеист пройдет дополнительное обследование в Москве. Также КХЛ приняла решение взыскать с Прохоркина денежный штраф.