КДК РФС оштрафовал "Рубин" на 70 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА

Орган оштрафовал "Локомотив" на 20 тыс. рублей за задержку выхода команды перед матчем с "Динамо"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать казанский "Рубин" на 70 тыс. рублей по итогам матча 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

21 октября "Рубин" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0.

"Рубин" за день до матча не представил план обратного отсчета, то есть не указал время выхода рекламных мероприятий, штраф 20 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Также не были представлены материалы официальных спонсоров, "Рубин" оштрафован на 20 тыс. рублей. За выход главного тренера казанской команды Рашида Рахимова за пределы технической зоны штраф 30 тыс. рублей".

Также КДК РФС оштрафовал московский "Локомотив" на 20 тыс. рублей за задержку выхода команды перед началом матча с "Динамо" (0:0) на две с половиной минуты. Воронежский "Факел" оштрафовали на 20 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны главного тренера команды Сергея Ташуева в игре с "Оренбургом" (2:1).

"Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 12 матчах. В следующем туре казанская команда дома сыграет с калининградской "Балтикой" 27 октября.