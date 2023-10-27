Российские бильярдисты отказались выступать на международных стартах без флага и гимна

В Федерации бильярдного спорта России рассказали, что Европейская федерация по пулу приостановила участие россиян во всех соревнованиях

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские игроки в бильярд не собираются выступать на международных стартах без флага и гимна страны. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

"У нас есть принципиальная позиция, что под белым флагом российские спортсмены не будут ездить на международные соревнования", - сказал Фирсов.

В июле 2022 года правление Мировой конфедерации бильярдного спорта единогласно приняло решение о том, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях по бильярду под нейтральным флагом.

"Но у нас есть официальное письмо от Европейской федерации по пулу, которая приостанавливает участие членов нашей сборной по пулу во всех международных соревнованиях. Они считают, что россияне, приехав на турнир, будут оказывать некое политическое давление на своих соперников и использовать соревнования для российской государственной пропаганды. Пул - это вотчина американцев и европейцев, именно поэтому позиция в отношении россиян столь категорична, хотя сами спортсмены из этих стран всегда уважительно относятся к соперникам из России. Нами было написано протестное письмо в федерацию, пусть они теперь сами решают", - добавил собеседник ТАСС.

"На турниры же по снукеру нас постоянно приглашают, но мы все время отказываемся, потому что не видим возможности выезжать за рубеж без флага и гимна своей страны", - сказал Фирсов. С 5 по 24 ноября в Дохе пройдет чемпионат мира по снукеру, который россияне пропустят.

Чемпионаты мира и другие международные соревнования по русскому бильярду (пирамиде) проводит Международная конфедерация пирамиды, которую возглавляет президент Федерации бильярдного спорта России Павел Завальный. Последнее мировое первенство по этой разновидности бильярда проходило летом в Сургуте, в нем приняли участие спортсмены из 25 стран.