Воеводин считает, что политика мешает развиваться молодым хоккеистам

Главный тренер молодежной сборной России отметил, что команде не приходится горевать из-за отсутствия международных матчей

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 октября. /ТАСС/. Ряд политических решений, связанных с отстранением российских команд, мешает молодым хоккеистам развиваться. Такое мнение журналистам высказал главный тренер молодежной сборной России по хоккею Николай Воеводин.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила российские команды от международных соревнований.

"Видно, что политика вмешивается в спорт и мешает молодым ребятам развиваться. Считаю, что это неправильно, - сказал Воеводин. - Спорт должен быть отдельно от политики. Международных матчей нет, мы ничего не можем сделать, но горевать не приходится. Игровая практика существует, не так много теряем, не теряем в мастерстве".

Молодежная сборная России примет участие в турнире в Санкт-Петербурге 3-6 ноября, где также сыграют команды Казахстана, Белоруссии и юниорская сборная России.

"Нас просили не вызывать игроков, у которых есть хорошая практика в клубах, и федерация пошла навстречу клубам", - отметил он.