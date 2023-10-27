ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Молодежной футбольной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл столичный "Спартак" в матче 15-го тура Молодежной футбольной лиги.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Демин (13-я минута) и Марк Сидельников (47). У проигравших отличился Артем Быковский (40).

ЦСКА набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Спартак" с 31 очком остался на четвертой строчке. В следующем туре ЦСКА примет "Пари Нижний Новгород", "Спартак" на выезде сыграет с воронежским "Факелом".

За четыре тура до окончания чемпионата первое место занимает "Ростов", набравший 42 очка. На второй строчке располагается московский "Локомотив" (40 очков), третьим идет петербургский "Зенит" (37). В следующем туре "Ростов" примет "Локомотив".