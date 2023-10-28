27 октября, 21:13
Фигурное катание

Третий этап российского Гран-при по фигурному катанию стартует в Красноярске

Иван Букин и Александра Степанова. Софья Сандурская/ ТАСС
Иван Букин и Александра Степанова
© Софья Сандурская/ ТАСС

Соревнования пройдут на "Кристалл-Арене"

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Третий этап российской серии Гран-при стартует в субботу на "Кристалл-Арене" в Красноярске. Победители будут выявлены во всех четырех дисциплинах фигурного катания.

Без потерь не обошлось - незадолго до старта Елизавета Туктамышева, которую так ждали в Красноярске, приостановила карьеру. Не дождались в городе на Енисее и чемпионку России Софью Акатьеву. Как стало известно ТАСС, спортсменка так упорно готовилась к турниру, что получила сильный ушиб. В результате ей понадобится на восстановление не менее одной-полутора недель. Но Софья во что бы то ни стало намерена отобраться в финал Гран-при, поэтому готовится стартовать на ближайших этапах. В отсутствие вышеуказанных звезд российского фигурного катания борьба в женском одиночном катании развернется между девушками, успевшими серьезно себя зарекомендовать на отечественном льду.

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На данный момент очевидными фаворитками старта выглядят ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых, вернувшаяся на лед после перерыва из-за травмы серебряный призер этапа в Уфе Анна Фролова, а также стремительно набирающая армию поклонников Вероника Яметова, которая работает под руководством Елены Левковец - первого тренера Юлии Липницкой. Но это совсем не значит, что в борьбу не вмешаются Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Анастасия Молчанова, Алиса Цветкова и Софья Чаплыгина.

Локомотивом у мужчин готовы выступить как минимум три спортсмена - Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Александр Самарин. Гегемонию лидеров имеют все шансы разрушить Илья Яблоков, Егор Рухин, Кирилл Сарновский и другие российские одиночники, достаточно бойко вливающиеся в первый эшелон.

Ожидания от пар и танцоров

В турнире спортивных пар интригу постараются создать чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые ныне тренируются в команде Тутберидзе, а также Ясмина Кадырова и Валерий Колесов - пара, которая раньше тренировалась с ними на одном льду в команде Тамары Москвиной. Старт за стартом обретают уверенность и Дарья Бояринцева с Денисом Плешковым, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а также новый дуэт Таисии Собининой и Дениса Ходыкина.

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В танцах на льду безусловным центром внимания станут Александра Степанова и Иван Букин, перешедшие из команды мастеров танцев на льду Ирины Жук и Александра Свинина под авторитетное тренерское крыло Александра Жулина. В противовес им - новые товарищи по команде Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, новообразованный дуэт Софьи Шевченко и Андрея Ежлова, вернувшиеся из США Аннабель Морозова и Игорь Еременко, а также еще немало талантливых и перспективных российских дуэтов.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В апреле 2022 года ISU отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. В мае 2022 года руководство Федерации фигурного катания на коньках России озвучило решение о проведении внутрироссийской серии Гран-при с участием сильнейших спортсменов страны. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов. 

Теги:
Фигурное катание
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