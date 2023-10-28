Матчами с участием "Спартака" и "Зенита" продолжится 13-й тур РПЛ

"Спартак" в гостях сыграет с "Факелом", "Зенит" дома встретится с "Ахматом"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Программа 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Факел" - "Спартак", "Ростов" - "Локомотив", "Крылья Советов" - "Оренбург" и "Зенит" - "Ахмат".

В первом матче дня московский "Спартак" на выезде сыграет с воронежским "Факелом", встреча начнется в 14:00 мск. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 12 матчах. Воронежская команда с 12 очками располагается на 13-й позиции. В прошлом сезоне РПЛ в обеих встречах сильнее оказался "Спартак", дома красно-белые выиграли со счетом 3:2, в гостях - со счетом 4:1.

Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин отметил, что команде будет тяжело в матче с "Факелом". "Для "Спартака" эта игра очень важна, чтобы команда получила уверенность, потому что, чтобы бороться за чемпионство и призовые места, такие команды, как "Факел", нужно побеждать, - сказал Гладилин ТАСС. - Но "Факел" - такая команда, которая дома играет прилично, будет полный стадион болельщиков. Матч будет непростой, так как у "Спартака" сейчас нет поставленной игры, большая текучка с составом, у красно-белых есть проблемы игровые. Так что матч будет очень сложным".

"Факел" подходит к игре с серией из трех матчей без поражений в РПЛ, в последний раз воронежская команда уступила 25 сентября в матче с казанским "Рубином" (0:1). В матче 12-го тура РПЛ с "Пари Нижний Новгород" нидерландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес получил повреждение. 25 октября в пресс-службе красно-белых сообщили журналистам, что футболист восстанавливается, но пока работает по индивидуальной программе. Пока участие Промеса в игре с "Факелом" под вопросом.

Также в субботу самарские "Крылья Советов" дома сыграют с "Оренбургом", встреча начнется в 16:30 мск. "Крылья Советов" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. Несмотря на хороший старт, самарская команда потерпела три поражения в трех последних матчах. Подопечные Игоря Осинькина уступили петербургскому "Зенит" (1:3) и "Пари НН" (0:2) в РПЛ, а также проиграли грозненскому "Ахмату" (0:3) в матче пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Оренбург" с 11 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции.

"Зенит" попробует приблизиться к лидеру

В другом матче дня "Зенит" дома сыграет с "Ахматом", встреча начнется в 19:00 мск. Начало сезона для петербургской команды было скомканным, сине-бело-голубые потерпели три поражения - от "Динамо" (2:3), "Локомотива" (1:2) и "Оренбурга" (1:3), что на одно больше, чем в 30 матчах прошлого сезона РПЛ. Тем не менее "Зенит" немного выправил ситуацию, после 12 туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 5 очков. "Ахмат" с 12 очками располагается на 12-й позиции. Грозненская команда в предыдущих двух турах уступила "Ростову" (0:3) и "Рубину" (0:1).

"Зенит" и "Ахмат" уже дважды встречались в этом сезоне, команды провели матчи на групповом этапе "пути РПЛ" Кубка России. В обоих случаях победу одержала команда из Санкт-Петербурга. "Конечно, и соперник знает нашу игру прекрасно, и мы примерно понимаем, как будет играть "Ахмат", здесь никаких секретов нет, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Нас ждет сложная игра, для нас "Ахмат" - непростой соперник, матчи с ним всегда складываются тяжело, но нам нужно делать свою работу хорошо. Думаю, что если будем хорошо играть, то и результат будет".

В 16:30 мск начнется встреча в Ростове-на-Дону, где местный "Ростов" примет "Локомотив". Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. "Ростов" с 13 очками располагается на 11-й позиции. Команды также дважды встречались в этом сезоне в Кубке России, обменявшись домашними победами.

Программа 13-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Рубин" на своем поле обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 1:0. 29 октября состоятся игры "Пари НН" - "Сочи", "Динамо" - "Урал" и ЦСКА - "Краснодар".