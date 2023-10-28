Форвард "Вегаса" Дорофеев забросил первую шайбу в сезоне в матче НХЛ с "Чикаго"

В составе "Чикаго" отличился первый номер драфта 18-летний канадец Коннор Бедард

ТАСС, 28 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" дома со счетом 3:4 после овертайма уступил "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Чикаго" заброшенными шайбами отметились Райан Донато (14-я минута), Коннор Бедард (15), Тэйлор Реддиш (42), Филипп Курашев (63). У "Вегаса" отличились Павел Дорофеев (2), Вильям Карлссон (4), Ши Теодор (52).

Дорофеев провел третий матч в текущем сезоне, теперь на счету 23-летнего российского нападающего 2 очка (1 заброшенная шайба + 1 результативная передача). Первый номер драфта НХЛ 18-летний канадец Бедард забросил третью шайбу в текущем розыгрыше, на его счету 5 очков (3 + 2) в восьми играх.

"Вашингтон" дома со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл "Миннесоту". Российские нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче, однако не смогли поразить ворота соперника в серии буллитов. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов также не смог реализовать послематчевый бросок.

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" дома победил "Баффало" (5:4), "Каролина" на своем поле оказалась сильнее "Сан-Хосе" (3:0). В составе "Каролины" результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Его соотечественник и одноклубник нападающий Андрей Свечников провел первый матч после травмы крестообразной связки, полученной им в марте. 23-летнему форварду не удалось отличиться результативными действиями.

"Вегас" с 15 очками после восьми игр возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, "Чикаго" с 6 очками в восьми матчах занимает последнее, восьмое место в Центральном дивизионе. Обе команды проведут следующие матчи на выезде. "Вегас" в ночь на 29 октября по московскому времени сыграет с "Лос-Анджелесом", "Чикаго" в ночь на 31 октября по московскому времени - с "Аризоной".