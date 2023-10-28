"Ванкувер" разгромил "Сент-Луис" в матче НХЛ, Михеев забросил вторую шайбу в сезоне

Результативной передачей в игре отметился российский нападающий Андрей Кузьменко

ТАСС, 28 октября. "Ванкувер" дома со счетом 5:0 обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Ванкувера" отличились Куинн Хьюз (8-я, 26-я минуты), Фил Ди Джузеппе (27), Джей Ти Миллер (29), Илья Михеев (47). Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился результативной передачей.

29-летний Михеев провел третью игру в сезоне и набрал третье очко, на счету россиянина теперь две заброшенные шайбы и одна результативная передача.

В следующем матче "Ванкувер" в ночь на 29 октября по московскому времен примет "Нью-Йорк Рейнджерс", "Сент-Луис" в ночь на 2 ноября по московскому времени в гостях сыграет с "Колорадо".